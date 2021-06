Manaus é sitiada após dias de ataques por facção criminosa

Sob ataques de facção criminosa, a capital do Amazonas está sitiada desde segunda-feira (8). Manaus, que já é afetada pela crise da Covid-19 e a, é alvo do Comando Vermelho desde sábado (5), após o traficante e líder da facção, Erick Batista Costa, ser morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar. Em retaliação, veículos vêm sendo incendiados e prédios públicos são depredados. Segundo o portal Amazônia Real, a população da capital evita sair de casa, amedrontada. O comércio e o ensino estão suspensos desde domingo (6). Os mais de 30 ataques do Comando Vermelho fizeram com que o serviço de transporte público fosse paralisado durante 24 horas, sendo retomado à tarde de segunda. Já com as ruas fortemente policiadas, o governo estadual afirma que aguarda a chegada da Força Nacional nesta terça-feira (8). Desde o início dos ataques, foram realizadas 31 prisões, segundo o portal.