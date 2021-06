MST planta 10 mil mudas de árvores para celebrar Semana do Meio Ambiente

Em prol da Semana do Meio Ambiente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizou o plantio de 10 mil mudas de árvores no norte do Rio Grande do Sul. O ato também foi para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi no último sábado (5), e aconteceu em um viveiro (foto) do Instituto Educar, uma escola camponesa localizada no município de Pontão, no Assentamento Nossa Senhora Aparecida. A muda colhida a partir deste plantio é fornecida à população regional, cooperativas e prefeituras municipais com intuito de trazer benefícios ao meio ambiente. Criado especificamente para a campanha "Plantar árvores e produzir alimentos saudáveis", cujo objetivo é plantar 10 milhões de árvores em 10 anos, o viveiro do instituto possui 1.000 m² e tem a capacidade de armazenar 40 mil mudas. Ações desse tipo de parte do MST foram realizadas por todo o País, não somente no Rio Grande do Sul.