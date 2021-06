Viaduto da Conceição é revitalizado com artes da dupla Grenal

O Viaduto da Conceição de Porto Alegre está de cara nova. O local foi revitalizado com as cores e imagens históricas da dupla Grenal. Os seis pilares do local foram divididos entre os times gaúchos e coloridos com desenhos dos respectivos estádios - antigos e atuais. Na área tricolor, foram retratados a Baixada, o Olímpico e a Arena. Já a parte do Internacional conta com o Eucaliptos, o Beira-Rio antigo e o atual. A iniciativa surgiu de parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e as Tintas Renner by PPG, que forneceram 262 litros de tinta para pintura. A empresa também apoia projetos artísticos e culturais através dos projetos Atitude Tintas Renner, idealizado para representar a sua conexão com a arte urbana e as artes visuais, além da parceria com a Casa de Cultura Mário Quintana para a renovação das pinturas internas e externas. Os artistas visuais Allan Vieira e Lucas Anao Vernieri foram os responsáveis pelas artes. O viaduto repaginado foi entregue em solenidade nessa quarta-feira (2), com a presença do prefeito Sebastião Melo, além de representantes dos times, da empresa parceira e outras autoridades municipais.