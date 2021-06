Porto Alegre: Centenas de professores fazem fila para receber vacina da Covid-19

Feriado, sol e necessidade de fazer a imunização contra a Covid-19. Os três ingredientes foram responsáveis pela longa fila no Posto de Saúde Modelo , próximo ao Centro Histórico de Porto Alegre, nesta quinta-feira (3). A busca pelo local foi reforçada pelo término de doses ao meio-dia em outra unidade que é referência para segmentos como profissionais de saúde e da educação, o posto do IAPI. Professores responderam pela lotação no Modelo. Logo após as 12h, a fila começou a aumentar, reforçando a relação com o esgotamento da oferta de imunizantes no IAPI. Uma educadora ambiental diz que resolveu ir ao Modelo depois de chegar ao posto da Zona Norte e se deparar com a falta de vacina. No posto situado na rua Jerônimo de Ornelas, a fila começava na esquina com a avenida João Pessoa e chegava perto da rua Santana, por volta das 14h. Mas não parava de chegar gente. O Estado recebeu mais lotes de vacina, desta vez da Pfizer