Governador Eduardo Leite recebe honraria máxima do Ministério Público do RS

Ao lado do, e do atual comandante do cargo, Fabiano Dallazen (d), o governador Eduardo Leite (c) recebeu a Ordem do Mérito no Grau Grã-Cruz, a honraria máxima do MP-RS. Assim como o mandatário do Executivo gaúcho, a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, também foi contemplada com a medalha da instituição. O ato aconteceu no auditório do Ministério Público na terça-feira (1) e contou com transmissão pelo Youtube devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. "Essa distinção aumenta nossa responsabilidade para com aqueles que estão à nossa volta e, por fim, com toda a sociedade gaúcha", ressaltou Leite.