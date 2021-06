Seleções Brasileiras Femininas ganham primeira patrocinadora exclusiva

Nos últimos anos, o futebol feminino vem sendo cada vez mais valorizado, com mais fomento e incentivo às jogadoras. Nesta terça-feira (1), a Neoenergia foi anunciada como a primeira patrocinadora exclusiva das Seleções Brasileiras Femininas. O anúncio ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e foi feito pelo Presidente da CBF, Rogério Caboclo, e pelo CEO da Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle. O contrato vai até 2024 e prevê a exibição da marca no uniforme de treino da Seleção Feminina (Principal, Sub-20 e Sub-17), ações promocionais e ativações nas redes sociais das jogadoras. Além das Seleções Brasileiras Femininas, a Neoenergia estampará a nova marca da principal competição nacional entre clubes, que passará a se chamar Brasileirão Feminino Neoenergia. O acompanhamento será nas Seleções Brasileiras Femininas, adulta e de base. A Neoenergia, junto com o Grupo Iberdrola, busca apoiar o esporte feminino no mundo com mais de mais de 330 mil atletas subsidiadas em diversos países.