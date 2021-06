Manaus enfrenta cheia do Rio Negro que alaga região histórica da capital

Manaus enfrenta uma das piores cheias do Rio Negro. O nível da água subiu para 29,97m, e a cheia deste ano se igualou ao recorde histórico de 2012. O centro foi uma das áreas mais afetadas na capital. A água que invade pouco a pouco ruas e avenidas históricas tomou a praça Praça XV de Novembro, no Centro Histórico de Manaus, onde está localizada a Catedral Metropolitana de Manaus - Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Catedral de Manaus. As fortes chuvas são a principal causa das cheias de toda bacia do Rio Negro, que começa na Colômbia e banha toda a região Norte do Amazonas. Em todo o estado, dos 62 municípios, 58 já foram afetados. Em março, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) chegou a fazer uma previsão e disse que o Rio Negro ultrapassaria os 29 metros. As cheia são frequentes no estado, mas das 11 maiores cheias enfrentadas na capital nos últimos 100 anos, sete ocorreram desde 2009.