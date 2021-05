Pilares do Viaduto da Conceição são grafitados com símbolos da dupla Grenal

Um dos pontos mais tradicionais de Porto Alegre, a Elevada da Conceição está em curso de ser grenalizada. Seis pilares que compõem a estrutura — três para o Grêmio e três para o Inter — serão pintados com grafites que remetam à história dos estádios da dupla Grenal. Nos pilares gremistas, a Baixada, o Olímpico e a Arena serão contempladas, enquanto o Eucaliptos e o Beira-Rio (antigo e novo) serão homenageados pelo lado Colorado. O artista Lucas Anão é o responsável por grafitar as memórias relativas às casas do Tricolor. No Inter, Alan Vieira é quem cuida das lembranças que farão parte do viaduto. Ambos os artistas foram escolhidos pelos respectivos clubes. "Esperamos que, ao colocá-los (Grêmio e Inter) lado a lado neste ponto tão importante da Capital, outros empresários sintam-se estimulados a também contribuírem com Porto Alegre”, relata o diretor de contratualizações da Secretaria de Parcerias de Porto Alegre, Pedro Meneguzzi.