Centro infanto-juvenil é remodelado em ação de amigos do Hospital Presidente Vargas

O Centro de Referência em Atendimento Infanto Juvenil (Crai), que acolhe há duas décadas crianças e adolescentes no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, está de cara nova. A remodelação foi liderada pela Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI). O ambiente revitalizado foi inaugurado no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de maio. O Crai ganhou visual mais colorido e design (foto), além de mobiliário e equipamentos para mais segurança e conforto. O comitê da AHMI contou com recursos doados pela comunidade, na campanha de Natal Menos dor, mais amor, em 2020, e a tecnologia do Grupo de Estudos de Neuroarquitetura de Porto Alegre. A ação teve apoio ainda da Allem Incorporações, da Segurança Inteligente, da Dufrio e das artistas plásticas Ivone Rizzo Bins, Selene Martins, Valquíria Bandeira e Mel Sincas.