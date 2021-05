Espelho d'água do Largo dos Açorianos tem limpeza concluída

Os espelhos d'água e o chafariz do Largo dos Açorianos, um dos cartões postais de Porto Alegre junto ao Viaduto dos Açorianos , voltaram a funcionar, nesta segunda-feira (24), após conclusão de serviço de limpeza. A ação foi viabilizada a partir da parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) e Caixa de Assistência dos Advogados, que arcaram com todos os custos. A limpeza teve início no final de abril deste ano e incluiu também a parte elétrica, para ativação das bombas. No primeiro momento, os dois espelhos foram esvaziados e houve a remoção de cerca de 1.380 metros cúbicos de água, seguida da remoção do lodo. Após, foi executado a limpeza dos pisos, com o hidrojateamento. O projeto foi feito de modo sustentável, propondo a reutilização de água da chuva e do lençol freático.