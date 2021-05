Fonte Talavera de la Reina é revitalizada após mais de dois meses de obras

Os porto-alegrenses receberam nesta segunda-feira (24) um dos seus principais cartões-postais revitalizados. Monumento que fora um presente da Espanha em 1935, como forma de celebração do centenário da Revolução Farroupilha, a Fonte Talavera de la Reina, localizada em frente à prefeitura da Capital (Praça Montevideo, 10), foi reinaugurada após a conclusão de reformas que iniciaram no dia 9 de março. A solenidade de entrega ocorreu às 10h e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB).A fonte faz parte de um dos principais objetivos da gestão de Melo, que é a busca por uma atuação mais ativa da prefeitura no Centro Histórico. O secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cézar Cezar Schirmer, encabeça esse projeto.