Santa Casa reforça família de irmãs e irmãos que cuidam da instituição bicentenária

A família da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre está maior. Uma nova irmã faz parte agora do grupo que já tinha 445 componentes. A mais nova integrante é a advogada Ivone Garcia, diretora do Garcia & Garcia Advogados Associados, que recebeu a "certidão" de ingresso na família na semana passada, das mãos do provedor da instituição, Alfredo Guilherme Englert (foto). Irmãs e irmãos têm uma missão crucial na manutenção do complexo. A rede de apoio tem quase o mesmo tempo de existência da Santa Casa, fundada em 1803 pelo frei catarinense Joaquim Francisco do Livramento. Em 1815, foicriada a irmandade, inspirada no modelo da Santa Casa de Lisboa. Os quase 450 integrantes administram o patrimônio da instituição, que tem nove hospitais, 1.267 leitos, 8,1 mil funcionários. Mais de 70% do atendimento é pelo SUS.