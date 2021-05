RS lança programa para avaliar aprendizado de estudantes na pandemia

O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta sexta-feira (21) o Avaliar é Tri RS, programa que vaidurante a pandemia. O lançamento com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, ocorreu por videoconferência e transmissão na internet (foto). Os testes serão aplicados entre 24 de maio e 11 de junho entre os alunos e ajudarão o Estado a avaliar as principais competências pedagógicas que precisam ser reforçadas ao longo de 2021. A aplicação será de forma impressa ou digital e ocorrerá em todas as escolas da rede estadual. Serão avaliados os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os resultados de cada aluno ficarão disponíveis na plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).