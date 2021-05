Servidores da Educação de Porto Alegre homenageiam vítimas da Covid e protestam contra volta às aulas

Em greve por considerarem muito arriscado o retorno das aulas presencias, servidores da Educação de Porto Alegre realizaram um protesto, em frente ao Palácio Piratini, nesta quinta-feira (20). Além do ato contra a abertura de escolas diante do cenário atual da pandemia no Estado, os profissionais homenagearam as vítimas da Covid-19. Velas foram acesas e colocadas na Praça Marechal Deorodo, que dá acesso à sede do Executivo Gaúcho. Considerada legal em um primeiro momento, a greve passou a ser classificada como ilegal a partir de uma segunda decisão do judiciário. Segundo a Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre (Atempa), o protesto também se deve ao fato de que mais de 100 casos da doença já foram diagnosticados nas escolas.