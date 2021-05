Atletas gaúchos que irão às Olimpíadas recebem primeira dose da vacina contra Covid

Atletas gaúchos que irão participar das Olimpíadas de Tóquio, em julho, começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (17), em Porto Alegre. Na Policlínica Militar, localizada na avenida João Pessoa, 65 atletas e membros credenciados à participação nos Jogos Olímpicos receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer/BioNTech, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital. A vacinação, contudo, não aconteceu somente para esportistas que treinam no Rio Grande do Sul, mas também para quem treina em Santa Catarina. Semana passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,Atletas paraolímpicos também tomaram a primeira dose.