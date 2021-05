Palácio Piratini lembra Dia Internacional de Luta contra LGBTfobia

O dia do combata à LGBTfobia, celebrado nesta segunda-feira (17), foi marcado por diversas ações. Em Porto Alegre, a fachada do Palácio Piratini, cede do governo gaúcho, foi iluminada nas cores do arco-íris. A data marca quando a homossexualidade deixou de ser considerada uma patologia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e virou símbolo da luta pela diversidade sexual, contra a violência e o preconceito. No RS, a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT visa laborar, estimular, apoiar, participar e promover eventos, estudos, pesquisas, debates e ações que envolvam discussões de saúde da população LGBTQIA+. Mesmo que nos últimos anos a população tenha alcançado alguns direitos básicos, o relatório mais recente do Grupo Gay da Bahia (GGB) divulgado no início de 2019, registrou que em 2018 ocorreram 420 mortes de LGBTs no Brasil - entre 320 homicídios e 100 suicídios.