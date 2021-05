Ufrgs e Hospital de Clínicas recebem nova subestação de energia

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e o Campus Saúde da Ufrgs ganharam uma nova subestação de energia elétrica, nesta segunda-feira (17). Localizada na avenida Ipiranga, quase na esquina com a Ramiro Barcelos, a estrutura também irá atender aos moradores da região. A subestação tem 69 kV e contou com investimento de mais de R$ 35 milhões. A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), que participou do processo de fiscalização da construção, será a responsável pela operação e manutenção de parte das instalações. A subestação vai auxiliar na redução de cerca de 20% no custo e nas possíveis faltas de energia devido a mau tempo. Além disso, vai permitir o aumento do consumo de luz, necessário para a ocupação plena dos Blocos B e C, viabilizando a abertura de mais áreas nos novos prédios do HCPA. Para a Ufrgs, a estação irá possibilitar uma maior disponibilidade de potência elétrica para as ampliações do Campus.