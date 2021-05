Relógio digital de rua é vandalizado em Porto Alegre nesta madrugada

Um dosde Porto Alegre foi alvo de vandalismo na madrugada desta segunda-feira (17). O aparelho, instalado próximo à Praça Garibaldi, na Cidade Baixa, teve o display quebrado (foto). De acordo com a prefeitura da Capital, já foi acionada a empresa Clear Channel Brasil,, e o município assegura que o conserto ocorrerá até esta noite. Porto Alegre conta com 160 novos relógios de rua,. Os equipamentos contam com marcação de hora e temperatura, wi-fi gratuito, medidores de radiação e painéis de mensagens. Os relógios também têm câmeras de alta definição, que podem colaborar com a resolução de casos de vandalismo, entre outros.