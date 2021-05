Tumelero faz jardim e adota canteiro do Viaduto da Conceição em frente a prédio ícone

Acostumada a vender itens para reforma, a marca Tumelero resolveu ir à obra desta vez. A rede de varejo de materiais de construção e itens para casa acaba de transformar em jardim um dos canteiros do Viaduto da Conceição, que conecta a entrada de Porto Alegre à Zona Leste. O espaço fica no lado do Centro Histórico e em frente do prédio símbolo da rede, que tem 50 anos. A Secretaria de Parcerias informa que a marca adotará o espaço por um ano, após concluir a revitalização atual. A Tumelero deve gastar R$ 100 mil até maio de 2022. A adoção abrange quatro canteiros que estão recebendo plantas perenes e brita rosa (foto). A Secretaria de Serviços Urbanos faz a limpeza e manutenção do espaço e reparos no calçamento.