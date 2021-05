Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social recebem acolhimento na Restinga

Com as atividades de turno inverso suspensas desde março de 2020 em razão da pandemia, o Centro Social Pe. Pedro Leonardi, na Restinga, implementou o atendimento individual a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Semanalmente, 75 jovens são atendidos de forma individual na instituição. Segundo o Pe. Claudionir Ceron, diretor do Centro Social, a iniciativa tem como objetivo reduzir os prejuízos ocasionados pela pandemia na vida dessas crianças e adolescentes que, em períodos sem aulas presenciais, ficam desassistidos. O atendimento individual presencial ocorre nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 17h. Cinco educadores acolhem os educandos de 6 a 17 anos. Durante uma hora, eles recebem reforços de disciplinas escolares, atividades lúdicas ou simplesmente apoio socioemocional. Entre um atendimento e outro, é realizada a higienização do ambiente e dos materiais usados. Mais informações sobre doações para o Centro Social Pe. Pedro Leonardi pelo telefone (51) 98410-5400 ou pelo e-mail [email protected]