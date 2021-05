Tradicional cartão-postal de Alegrete, Ponte de Pedra desaba

Alegrete perdeu um dos seus maiores pontos turísticos. A Ponte de Pedra, localizada na Fazenda Cerro do Tigre, de propriedade da família Nemitz, desabou nesta sexta-feira (14). A construção ficava no topo do Cerro do Negro, batizado em alusão a um negro escravizado que, após ser alforriado, vivia sob a ponte por não ter onde se abrigar. Segundo a Prefeitura de Alegrete, a construção media cerca de 40 metros de comprimento sobre uma cratera de 15 metros de altura. No espaço mais estreito da estrutura, a pedra media 80 centímetros de espessura. O local era um cartão-postal da cidade, amplamente visitado pela comunidade e turistas. A formação rochosa da ponte, que era de arenito uma rocha sedimentar, possibilitou que ela fosse muito afetada pela erosão. O prefeito do município lamentou a queda da Ponte de Pedra do Tigre, por ser uma formação rochosa esculpida há milhões de anos pela natureza e palco de lendas e mistérios.