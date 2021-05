Grêmio Náutico União doa 141 cestas básicas à campanha POA Que Doa

A Campanha do Agasalho e do Alimento 2021 de Porto Alegre recebeu uma doação de 141 cestas básicas do Grêmio Náutico União (GNU). O clube arrecadou os alimentos junto a seus associados a partir da Campanha União Solidária, entre 30 de abril e 8 de maio. As doações foram entregues à primeira-dama do município, Valéria Leopoldino, nessa quinta-feira (13) na unidade Petrópolis do GNU. As cestas serão distribuídas à população carente da capital gaúcha pelo. Com o tema "POA Que Doa",no início de maio e integra o movimento POA Que Cuida. Também integram o programa o POA Que Alimenta, POA Que Previne e POA Que Acolhe.