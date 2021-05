Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo tem atos em todo Brasil

O Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo foi marcado por atos em todo Brasil, nesta quinta-feira (13). Com faixas pedindo o fim do genocídio da população negra e contra a discriminação racial, manifestantes se reuniram no Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) e caminharam pela avenida Paulista, em São Paulo (foto). O ato foi convocado pela Coalizão Negra Por Direitos e entidades parceiras os grupos exigiam justiça para as vítimas da operação policial na, e de todas as operações policiais que resultaram em mortes nas favelas e comunidades do Brasil. Além disso, o grupo pede a volta do auxílio emergencial de R$ 600, o direito da população negra à vacina contra a Covid-19, a defesa do SUS (Sistema Único de Saúde) e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em Porto Alegre, a manifestação ocorreu na Esquina Democrática. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília também tiveram atos.