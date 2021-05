Postão da Cruzeiro homenageia profissionais da saúde em nova fachada

O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (Pacs), conhecido como Postão da Cruzeiro, no bairro Santa Tereza de Porto Alegre, ganhou uma nova fachada nesta quarta-feira (12). A arte do grafiteiro Lucas Anão buscou criar uma imagem colorida e uma importante homenagem em meio à pandemia. A ideia de representar o carinho e comprometimento dos enfermeiros que atuam na linha de frente contra o novo coronavírus veio também como forma de agradecimento a esses profissionais. A fachada do PACS foi idealizada pelo projeto de Arquitetos Voluntários, uma instituição sem fins lucrativos que atua, desde o início da pandemia, propondo iniciativas para levar momentos de felicidade aos locais de enfrentamento à Covid. A inauguração da nova fachada reuniu as equipes de atendimento em frente ao serviço de saúde para celebrar o, seguindo as normas de prevenção ao Covid-19.