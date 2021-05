Rússia enterra vítimas de massacre em escola; jovem de 19 anos é preso

A República do Tartaristão, membro da Federação da Rússia, amanheceu em luto nesta quarta-feira (12). Um dia após, o país enterrou as vítimas (foto): sete jovens de 13 e 14 anos e dois adultos. No cemitério de Kazan, parentes e alunos da professora de inglês Elvira Ignatieva compareceram ao funeral. Em um ato de heroísmo, a mulher protegeu um de seus alunos com o próprio corpo, levando um tiro na cabeça. Durante o dia, centenas de flores, brinquedos e velas foram deixados na escola. O responsável pelo ataque, Ilnaz Galiaviev, foi detido pela polícia e colocado em prisão provisória por dois meses, decidiu o tribunal nesta quarta. O jovem de 19 anos invadiu a escola, da qual era ex-aluno, armado com um rifle e abriu fogo. No total, 20 menores de idade e três adultos estão hospitalizados. Na Rússia, este tipo de tragédia é relativamente raro, já que o controle de armas é estrito.