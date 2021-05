Sporting conquista Campeonato Português após 19 anos de espera

Os Leões de Lisboa, apelido do Sporting, voltaram a rugir em Portugal após quase duas décadas. Depois de derrotar o Boa Vista por 1 a 0, pela 34ª rodada do torneio nacional, o Sporting, considerado um dos três grandes, ao lado de Benfica e Porto, conquistou o título do campeonato português após, precisamente, 19 anos. Em um ano que o Benfica, treinado pelo português multicampeão pelo Flamengo, Jorge Jesus, tinha tudo para ser o grande favorito, a equipe alviverde de Lisboa surpreendeu e fez uma campanha irretocável. São 25 vitórias e 7 empates, mas ainda faltam duas rodadas para o término da competição. Caso não seja derrotado nas partidas restantes (uma delas contra o Benfica), poderá ser campeão invicto. Nos arredores do Estádio José Alvalade, casa do Sporting, torcedores comemoram a conquista e geraram aglomerações.