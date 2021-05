Rio Grande do Sul entrega câmaras frias para municípios armazenarem vacinas

O governo gaúcho iniciou nesta terça-feira (11) a entrega de câmaras de conservação de vacinas para municípios com menos de 100 mil habitantes. Foram contemplados 29 cidades da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), e entregues 52 das 310 câmaras. Equipes das prefeituras farão a retirada de carro, em uma espécie de drive-thru. As câmaras frias possuem capacidade de 200 litros e operam com temperaturas entre 2°C e 8°C, servindo para armazenar insulina, vacinas incluindo a da Pfizer e outros medicamentos. Cada câmara custou cerca de R$ 6 mil. A aquisição provém dos recursos do Ministério da Saúde e irá contemplar 194 munícipios. O critério para escolha de quem iria receber o equipamento também foi ter sala de vacinas e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde implantado para registro de vacinados e movimentação de imunobiológicos, e não estar equipado com câmara refrigerada.