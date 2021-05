Mulheres com filhos desaparecidos exigem respostas no Dia das Mães no México

"Onde estão nossas crianças?", questionam as matriarcas mexicanas no Dia das Mães. A data é comemorada no dia 10 de maio no México, mas, segundo as manifestantes, não há nada para se comemorar. Nessa segunda (10), um grupo de mulheres foi às ruas da Cidade do México para exigir que as autoridades encontrem seus filhos desaparecidos. Munidas de cartazes e flores, as mães pediram por respostas. O país latino-americano acumula 80,5 mil denúncias de desaparecimentos desde o lançamento de uma ofensiva militar antidrogas - promovida pelo governo em 2006 - e dezembro de 2020. Segundo a AFP, outras 300 mil foram assassinadas no período, mas a contagem oficial não esclarece quantas foram vítimas do combate às máfias. Ainda há pelo menos 38,5 mil corpos não identificados nos serviços de medicina legal mexicanos.