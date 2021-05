Projeto Nadando Pelos Cartões Postais incentiva a preservação ambiental

O Rio Grande do Sul possui belos cenários, e o Projeto Nadando Pelos Cartões Postais busca unir esporte e a importância da preservação ambiental nestes belos locais. Na última edição, nadadores e triatletas exploraram o Rio taquari, na cidade de Estrela. O Taquari banha 98 municípios e possui mais de 390 km de comprimento, com nascente nos municípios de Cambará do Sul e Bom Jesus, indo desaguar no Rio Jacuí. A sua grande relevância e exploração pela navegação comercial gaúcha se dá principalmente pelo giro econômico que ele traz ao Estado do Rio Grande do Sul. O rio era considerado sagrado pela tribo indígena dos Patos, que habitavam a região. Foi nas águas desse rio que aconteceu o primeiro Desafio 4 Km do rio Taquari. A escolha dos nadadores vem de um apanhado histórico da importância desse afluente na cultura e economia do Estado, além de ser um lugar pouco visitado e explorado pelos turistas.