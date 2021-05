Jerusalém tem noite de protestos por possível expulsão de palestinos

Manifestações vêm ocorrendo em Jerusalém Oriental contra a possível expulsão de famílias palestinas do setor leste da Cidade Santa, ocupado e anexado por Israel. Na noite de quinta-feira (6), novos protestos foram organizados para barrar a expulsão de cerca de trinta palestinos de Sheikh Jarrah, um bairro próximo à Cidade Velha. A tensão em Jerusalém tem aumentado, com os protestos quase sempre acabando em confrontos. Mais de 22 palestinos ficaram feridos e 15 manifestantes foram presos. A disputa pela propriedade do terreno onde foram construídas várias casas nas quais vivem quatro famílias palestinas será decidida com nova audiência na segunda-feira (10) e a Suprema Corte de Israel irá decidir o futuro dos palestinos. Segundo a lei israelense, se os judeus puderem provar que sua família vivia em Jerusalém Oriental antes da guerra de 1948, eles podem pedir que seus direitos de propriedade sejam restaurados. Uma lei equivalente não existe para os palestinos que perderam suas propriedades durante a guerra.