Ação de policiais gera revolta em moradores de Jacarezinho

Operação Exceptis da Polícia Civil do Rio de Janeiro vitimar 25 pessoas nesta quinta-feira

A Polícia disse que respeitou todas as exigências do STF

Após a(6), moradores do Jacarezinho protestaram em um dos acessos à comunidade. Relatos nas redes sociais apontam mais mortes que as computadas, além de corpos no chão, invasão de casas, celulares confiscados e a violência exagerada por parte dos agentes do Estado. Familiares de feridos e presos estiveram na porta da Cidade da Polícia para colher informações de para onde os indivíduos foram encaminhados. Com os locais em que ocorreram as mortes desfeitos antes da realização de perícia da Divisão de Homicídios e fotos dos mortos em posição humilhante, o Ministério Público do Rio irá investigar as denúncias de prática de abuso policial., que proibiu em decisão liminar desde junho do ano passado a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia.