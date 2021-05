Motorista retorna ao Brasil após dois anos preso na Rússia

Após ficar dois anos preso por transporte de medicamento considerado ilegal na Rússia, o ex-motorista do jogador de futebol Fernando, Robson Nascimento de Oliveira, pôde retornar para o Brasil. Depois de negociações envolvendo as embaixadas de Brasil e da Rússia, ele foi recepcionado nessa quarta-feira (6) no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Sua mãe de 74 anos estava presente na hora do seu desembarque no Rio, que ainda foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro (e). A prisão de Robson ocorreu em março de 2019, quando viajava do Brasil para a Rússia. Na ocasião, ele levava duas caixas de Mytedon (cloridrato de metadona), remédio que é proibido na Rússia (classificado como entorpecente), mas permitido no Brasil. Conforme alegações de Robson, o medicamento era para uso do sogro de Fernando, que na época atuava pelo Spartak Moscou. Atualmente, o atleta - formado no Grêmio - está no Beijing Guoan, da China.