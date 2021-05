Bate-boca movimenta segundo dia da CPI da Covid

A Comissão Parlamentar de Inquerito (CPI) da Covid precisou ser suspensa por alguns minutos nesta quarta-feira (5), após discussão entre a bancada feminina e senadores da base aliada ao presidente Jair Bolsonaro. O bate-boca movimentou o segundo dia de debates da apuração que investiga a condução do governo federal na pandemia. A CPI foi instalada no dia 27 de abril e é conduzida majoritariamente por homens. Nesta quarta, durante sessão com o, um bate-boca pela definição da ordem de fala deixou os ânimos aflorados. A composição da CPI é por indicação dos partidos, que não colocaram nenhuma mulher nas 18 vagas. No entanto, houve um acordo para que uma representante da bancada pudesse fazer perguntas. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) não ficou satisfeitos com o acordo, pois ele permitia que uma mulher falasse depois do relator. Nogueira alegou que o ajuste passava a fala à frente dos titulares.