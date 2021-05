Maduro recebe visita de Steven Seagal e é presenteado com katana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu em Caracas a visita do ator norte-americano Steven Seagal. O artista foi ao palácio de Miraflores como representante especial da Rússia - ele é descendente de imigrantes judeus russos, por parte dos avós paternos. Seagal, que é faixa preta sétimo dan (nível máximo de maestria) de aikido, arte marcial japonesa, presenteou Maduro com uma espada samurai. O líder venezuelano empunhou a katana e executou movimentos, em tom de brincadeira. A katana é uma espada tradicionalmente utilizada por samurais, na época do Japão Feudal. "Sem dúvida, Steven não é apenas um dos grandes nomes do cinema, é também um lutador dedicado pela paz dos povos", afirmou Maduro nas redes sociais.