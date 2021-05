Brigada Militar recebe 221 novos veículos para policiamento ostensivo

A Brigada Militar (BM) recebeu do governo do Estado, nesta terça-feira (4), um dos maiores reforços dos últimos anos. Foram entregues 221 veículos zero-quilômetro, entre viaturas SUV, motocicletas e ônibus. Com recurso de R$ 19 milhões - oriundos da emenda da bancada federal, do Piseg e de convênio do DetranRS com o FespCom -, a lista de veículos inclui 107 viaturas semiblindadas, do modelo Duster Renault, quase todas para cidades fora da Grande Porto Alegre. Nos 183 anos da BM, é a primeira vez que o poder público destina carros com escudo balístico para a rotina diária de patrulhamento em pequenos municípios do Estado. Além disso, foram entregues dois novos ônibus adaptados para utilização pelo 1º Batalhão de Polícia de Choque e 112 motocicletas Yamaha/XTZ 250 Lander. Em janeiro deste ano, a BM já havia recebido 53 viaturas semiblindadas ; em abril, a Polícia Civil recebeu 20 viaturas semiblindadas