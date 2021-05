Vulcão da Guatemala entra em erupção após longo período em atividade

Após três meses em forte atividade eruptiva, o vulcão Pacaya voltou a expelir lava na Guatemala. A erupção, que começou na quinta-feira (29), causou uma nova fissura no maciço de onde flui um rio de lava, o que pode afetar as comunidades próximas. Localizado a 25 km da Cidade da Guatemala, Pacaya havia encerrado na sexta-feira (23) um longo período de erupção efusiva - com expulsões violentas de fumaça, cinzas e material incandescente. A lava chegou a 450 metros das primeiras residências da base do vulcão, nas aldeias de El Rodeo e El Patrocinio. Segundo a AFP, a erupção retornou de forma efusiva, ou seja, que emana lava para o solo. O Pacaya continua expelindo lava nesta terça-feira (4), destruindo plantações e ameaçando as comunidades.