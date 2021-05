Vacina da Pfizer chega ao Rio Grande do Sul como mais uma opção no combate à Covid

O Rio Grande do Sul ganhou mais uma opção de vacina na batalha contra o novo coronavírus. Na segunda-feira (3) à noite, exatamente às 19h35min, o avião contendo as 32.760 doses do imunizante da/Biontech aterrissou no aeroporto de Porto Alegre. Será a terceira vacina aplicada na população gaúcha, que já conta com AstraZeneca/Fiocruz e Coronavac . A Pfizer, junto com a Fiocruz, foram as únicas até o momento que obtiveram registro definitivo junto à Anvisa. Com 95% de eficácia para casos leves, moderados e graves, a logística da vacina da Pfizer envolve mais dificuldades. A temperatura de armazenamento das doses é de -80 ºC, capacidade que só os considerados ultrafreezers possuem. Diante dessa questão, as primeiras aplicações acontecerão na Capital, sendo destinadas integramente à primeira dose, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúdo do Estado.