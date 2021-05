Master Hotéis realiza feira de orgânicos em Porto Alegre

A Master Hotéis de Porto Alegre conta com uma novidade fruto da conexão regional: a rede hoteleira passou a promover, neste domingo (2), uma feira de produtos orgânicos e artesanais, a Vem Pra Feira. Produtores locais comercializam frutas, hortaliças, geleias, ovos e outras variedades, além de artigos diversos artesanais, das 9h às 13h, na frente do hotel Master Porto Alegre (Av. Carlos Gomes, 565 - Bairro Bela Vista). A diretora da rede, Livia Trois, comenta a importância da valorização local para a tradição da rede. "A Master Hotéis é a rede de hotéis dos gaúchos, o início de toda nossa história é aqui, e é por isso, também, que para a rede é muito importante apoiar e incentivar os produtores locais, que estão sempre ao nosso lado. Quando uma pessoa consumir da 'Feira do Master Porto Alegre', estará também apoiando pequenos produtores rurais locais que colocam o alimento fresquinho e de alta qualidade na nossa mesa, além de toda a riqueza produtiva livre de agrotóxicos que a região pode oferecer", avalia.