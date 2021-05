MST realiza doações de 58 toneladas de alimentos no Rio Grande do Sul

Vacina no Braço, Comida no Prato e Fora Bolsonaro, esse foi o lema que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra usou para marcar esse 1 de maio. Os assentados do Rio Grande do Sul já doaram, desde o início do ano passado, mais de 365 toneladas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste sábado, os camponeses gaúchos doaram cerca de 58 toneladas de suas produções. Os alimentos foram distribuídos nas periferias e comunidades carentes de Porto Alegre, Pelotas, Cruz Alta e Santana do Livramento. Entre os produtos doados estão arroz orgânico, feijão, mandioca, batata, leite, carnê gado e porco, queijo, azeite, banha, moranga, abóbora, chuchu, moranga tronco, bergamota, laranja, cenoura entre outros. Na Capital, foram doados 40 toneladas de alimentos para a periferia do Morro da Cruz, Lomba do Pinheiro, Grande Cruzeiro, Alvorada, Farrapos e Ceasa, onde as entidades entregarão para as famílias cadastradas.