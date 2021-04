Polícia Civil recebe 20 viaturas semiblindadas para segurança na Grande Porto Alegre

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recebeu, nesta sexta-feira (30), mais 20 viaturas semiblindadas zero quilômetro. Entregue aos agentes que atuam em Porto Alegre e na Região Metropolitana, os veículos ampliam a proteção dos servidores da segurança nas rotinas de policiamento e operações. Os carros, do modelo Hilux Toyota, contam com proteção do nível III-A - que suporta disparos de todos os tipos de arma de mão, como pistola .40 e 9mm. O investimento totaliza R$ 4.090.000, pagos com recursos de transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) estadual. Dez viaturas ficarão em Porto Alegre. Já as outras dez são distribuídas para Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão.