Agentes da EPTC orientam motoristas na reabertura de escolas em Porto Alegre

O retorno das aulas presenciais em Porto Alegre, a partir dasno Estado, mobilizou a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para fiscalizar e auxiliar as pessoas envolvidas com as crianças que retornam às escolas. Entre quinta (29) e sexta-feira (30), nos turnos da manhã e tarde, os agentes vão estar orientando motoristas que forem largar os estudantes na frente das instituições de ensino. A atuação dos profissionais da EPTC se estende aos cuidados em relação a placas de ruas e faixas de segurança nas regiões com escolas. Na foto, a faixa de segurança na Escola Municipal Vila Monte Cristo, no bairro Vila Nova, é revitalizada. A partir da publicação de decreto, o governo do Rio Grande do SulAté esta quinta,haviam voltado a receber alunos.