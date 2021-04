Geada com temperatura abaixo de zero pinta campos da Serra Gaúcha

no Instagram do Jornal do Comércio

É outono, mas com traços de inverno, que parece ter chegado antes da hora na Serra Gaúcha. Num dos pontos mais elevados do Rio Grande do Sul, foi registrado -1ºC nesta quarta-feira (28). Em São José dos Ausentes, a geada pintou o cenário característico dos campos da região. O gelo amanheceu sobre o telhado das casas, jardins, campos onde cavalos aguardavam o começo da lida matutina e na vegetação. O contraste do branco realçou os contornos das araucárias. Em alguns locais, o visual ficou coberto pela bruma do frio que chegou ao Estado. A visão ficou encoberta a poucos metros de distância. A queda da temperatura é verificada em todo o território. Em Porto Alegre, as pessoas reforçaram a roupa e muitas aproveitaram para caminhar, mas buscando as áreas com sol. Mais fotos da paisagem serrana estão. As primeiras temperaturas mais baixas de 2021 foram verificadas nessa terça-fera (27).