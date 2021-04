Superlua ilumina madrugada ao redor do mundo

A lua vem se despedindo do mês de abril deslumbrando espectadores do mundo inteiro nesta madrugada. Durante o pôr-do-sol dessa segunda-feira (26), o satélite natural da Terra apareceu como "Superlua". O fenômeno ocorre quando a lua está cheia e coincide com o seu perigeu - o ponto máximo de aproximação com o nosso planeta. Assim, ela parece estar um pouco maior e mais brilhante. De acordo com a Nasa, agência espacial norte-americana, a lua atingiu aproximação máxima às 0h32min desta terça-feira (27). O evento astronômico tomou as redes sociais, com internautas publicando fotos dos céus de diversos lugares do mundo e, até mesmo, previsões astrológicas. Madrugadores do Rio Grande do Sul capturaram a despedida da Superlua nesta manhã, na fronteira com o Uruguai (foto). Ela deve retornar ainda mais próxima da Terra em maio deste ano, de acordo com a Nasa.