Flexibilizações na Itália permite reabertura de cinemas

Em 14 das 20 regiões da Itália, a população já tem permissão para frequentar uma atração que muitos brasileiros sentem saudade: o cinema. Desde segunda-feira (26), o governo italiano flexibilizou as medidas de restrição, possibilitando que restaurantes, bares, confeitarias com espaços ao ar livre, museus, teatros e cinemas fossem reabertos nas regiões que estivessem na faixa amarela. Cinco regiões seguirão na faixa laranja, onde a circulação livre de pessoas é permitida e o comércio é. Apenas a região da Sardenha permanecerá na faixa vermelha, com regras mais rígidas e próximas a um lockdown. Em Roma, capital da Itália, as pessoas já puderam matar a saudade da telona no primeiro dia de flexibilizações (foto). Os estabelecimentos, no entanto, não poderão passar das 22h. Mais flexibilizações estão previstas para 15 de maio.