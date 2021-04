Grupos denunciam racismo em ato que mostra homem fantasiado de Ku Klux Klan

Manifestação em Porto Alegre denunciou como caso de racismo cenas flagradas na semana passada em Porto Alegre, com um homem fantasiado com vestimenta semelhante às usadas pelo movimento supremacista branco com origem nos Estados Unidos Ku Klux Klan. O homem usou túnica cobrindo o corpo e com buraco nos olhos no dia 21, no Parque Moinhos de Vento (Parcão), em ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vídeo mostra que um grupo chegou a queimar um boneco pendurado em uma árvore, segundo o site UOL. Nesse domingo (25), cerca de cem pessoas marcharam pelas ruas da Capital em reação às cenas de quarta-feira passada. Sob chuva e o primeiro friozinho da estação, eles percorreram trajeto entre a avenida Goethe, nas imediações do Parcão, e as ruas Vasco da Gama e Fernandes Vieira, próximas à região do Parque da Redenção. A passeata reuniu integrantes da Frente Negra Unificada, que é organizada por coletivos, torcidas antifascitas e partidos de esquerda. Vereadores da bancada negra na Câmara da Capital já tinha feito registro na Polícia.