Manifestantes lembram os 106 anos do genocídio armênio

Membros da comunidade armênia realizaram um ato neste sábado (24) em Thessaloniki, no norte da Grécia, para lembrar os 106 anos dos assassinatos em massa de armênios pelas forças do Império Otomano no início do século 20. Segurando bandeiras, cartazes e com velas no chão eles lembraram as mortes e deportações sistemáticas de centenas de milhares de armênios pela Turquia. Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o primeiro mandatário do país a reconhecer como genocídio o que ocorreu com a população armênia. Com o reconhecimento, Biden cumpriu uma promessa de campanha que fez há um ano - neste sábado, se celebra o Dia da Memória do Genocídio Armênio - para reconhecer que os eventos de 1915 a 1923 foram um esforço deliberado para exterminar os armênios. Estima-se que 2 milhões de armênios foram deportados e 1,5 milhão foram mortos nos eventos conhecidos como Metz Yeghern.