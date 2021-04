De volta ao Inter, Taison posa no campo e agradece a espera da torcida

Um dos ídolos da torcida colorada está de volta. A apresentação oficial do jogador Taison foi na tarde desta sexta-feira (23), na sala de imprensa do Beira-Rio, mas com direito a uma passada pelo gramado. O desejo de retornar ao Colorado vinha sendo manifestado há anos pelo jogador. Durante a coletiva, Taison reafirmou a sua paixão pelo clube, a ambição por aumentar a coleção de títulos e agradeceu à torcida por ter esperado a sua volta. Ele vestirá nesta segunda passagem pelo Inter a camisa 10, que era usada anteriormente por D'Alessandro. Aos 33 anos, Taison estava desde 2010 no futebol ucraniano, defendendo o Metalist e o Shakhtar, onde teve grande destaque. Há uma semana, a direção do Inter. Com o, o jogador ainda passará por um período de treinos antes da reestreia.