Inspirada em Mário Quintana, ala voltada para crianças do Santa Casa é revitalizada

Inspirado na obra Lili Inventa o Mundo, livro de poemas de Mário Quintana, o Hospital da Criança Santo Antônio reinventou o espaço para receber aqueles que buscam cuidados médicos na instituição, que faz parte da Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre. Hall de espera, UTIs e andares de internação clínica foram reformados com intuito de tornar o ambiente mais leve e que "se parecesse menos com um hospital". Os desenhos inspirados na temática de Quintana foram realizados pelo artista plástico Gusco. Ao todo, o projeto teve custo de R$ 1,1 milhão, e sua inauguração ocorreu nesta sexta-feira (23). Trechos de poesias de Quintana estão espalhados pelo hospital, como o clássico Poeminha do Contra, além de ilustrações de Lili Inventa o Mundo com os personagens inseridos no livro. Neste espaço, estima-se que cerca de 140 mil consultas são realizadas por ano, assim como mais de seis mil cirurgias e 10 mil internações.