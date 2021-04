Criação de Superliga Europeia gera revolta de torcedores na Inglaterra

Uma das maiores mudanças na história do futebol europeu chacoalhou a imprensa e os torcedores de clubes do Velho Continente. A notícia daum campeonato que envolveria a participação de 20 times ao todo — sendo 15 membros-fundadores e permanentes e mais cinco que se alternariam anualmente. Portanto, seria uma competição que substituiria a Liga dos Campeões, sem a gestão da Uefa ou da Fifa, com 15 clubes (os mais ricos) participando sempre, independentemente da classificação em campeonatos nacionais. Na partida entre Leeds United e Liverpool, pela Premier League, os torcedores do Leeds criticaram a adesão do Liverpool à Superliga (foto), que se juntou a outros ingleses como Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United e Manchester City. A Uefa e a Fifa já prometeram