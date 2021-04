Valorização da cultura e da produção indígena no Rio Grande do Sul

A inclusão social e produtiva de famílias índigenas Charrua, Guarani e Kaingang, que integram diversas aldeias no Rio Grande do Sul, foi destacada nesta segunda-feira (19), em meio às celebrações alusivas ao Dia do Índio. Segundo a Emater-Ascar, grupos indígenas têm se integrado como fornecedores a ações desenvolvidos pela entidade, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Em cidades como Maquiné, mais de 851 quilos de pinhão produzidos por guaranis foram vendidos pela comunidade no ano passado, revertendo em uma renda de mais de R$ 5,6 mil. Para 2021, a estimativa é de que mais de 1,5 mil quilos sejam comercializados. A produção é destinada, junto com outros alimentos, a 50 famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), e o excedente vendido em feiras. Iniciativas parecidas também ocorrem nas cidades de Cacique Doble, Água Santa, Tenente Portela, Redentora e Erval Seco, onde outras comunidades comercializam feijão, ervilha, aipim e galinhas caipiras para a elaboração da merenda escolar da rede pública.